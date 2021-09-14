Канберра, 14 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии отклонило вторую заявку парламента на получения доступа к документам в связи со скандалом со строительством пригородных автостоянок. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Ранее австралийский сенат запросил список из 20 документов, которые, по данным аудиторской службы, были переданы канцелярии премьер-министра и канцелярии тогдашнего министра инфраструктуры Алана Таджа.

«Ни я, ни мой офис, ни министерство инфраструктуры, регионального развития и коммуникаций не видели никаких документов, соответствующих этому описанию», — заявил нынешний министр инфраструктуры Пол Флетчер в ходе пресс-конференции.

Напомним, что правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона обвиняется в том, что оно построило автопарковки в тех избирательных округах, где преимущественно проживают граждане, голосующие за правящую «Коалицию».