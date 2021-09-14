Сеул, 14 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи в августе 2021 года составил $20,27 млрд, что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Мобильный телефон

Согласно опубликованным данным, показатель более $20 млрд зафиксирован впервые с октября 2018 года. Среднесуточный экспорт вырос на 27,4%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 42,2%, дисплеев — на 22,4%, мобильных телефонов — на 67,7%, компьютеров и периферии — на 26,7%.

Поставки в США выросли на 41,7%, в Китай — на 36,3%, в Японию — на 33,8%, в ЕС — на 22,1%, во Вьетнам — на 18,2%.

Импорт информационно-коммуникационных технологий в Южную Корею составил $11,38 млрд. Профицит торгового баланса составил $8,89 млрд.

Импорт полупроводников вырос на 20,8%, компьютеров и периферии — на 35,8%, мобильных устройств — 34,3%, дисплеев — на 7,4%.

Поставки из Тайваня увеличились на 31,2%, из ЕС — на 23,3%, из Вьетнама — на 17,6%, из Японии — на 7,8%, из США — на 6,9%, из Китая — на 4,4%.