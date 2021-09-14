Абакан, 14 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 104 человек, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в правительстве республики.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Список выздоровевших за сутки пополнился 273 фамилиями. За весь период пандемии в Хакасии выявлено 36 934 носителя коронавируса (с начала 2021 года — 19 382), выздоровели 33 585 человек.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 2063 ковид-пациента, в стационарах — 568, в том числе 12 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Хакасии коронавирус выявили у 103 человек.