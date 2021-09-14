Москва, 14 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту создания дополнительных условий поддержки ИТ-отрасли. Об этом 14 сентября сообщает сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Данный план является вторым пакетом мер поддержки отрасли, утверждённым правительством. Он сформирован с учётом предложений ведущих ИТ-компаний и отраслевых общественных организаций. С его помощью решаются несколько задач — стимулируется спрос на отечественную продукцию, обеспечивается цифровая трансформация отраслей экономики и соцсферы, а также создаются комфортные условия ведения ИТ-бизнеса.

Всего дорожная карта объединяет 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер, а ещё 42 стимулируют российские разработки в конкретных сегментах.

«Реализация «дорожной карты» даст дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы», — считают в правительстве.