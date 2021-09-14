Веллингтон, 14 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Новой Зеландии политическая партия, представляющая интересы коренного населения маори, подала петицию о переименовании страны в Аотеароа. Об этом 14 сентября написала британская The Guardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Отмечается, что в партии требуют возвращения оригинальных топонимов на языке маори.

«Давно пора вернуть маори на свое законное место в качестве первого и официального языка этой страны», — говорится в заявлении лидеров партии.

«Аотеароа — это имя, которое объединит нашу страну, а не разделит ее … Новая Зеландия — это голландское название. Ради всего святого, даже голландцы изменили название — с Голландии на Нидерланды!», — говорится в петиции, опубликованной на сайте партии.