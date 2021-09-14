Саранск, , 11:47 — REGNUM Верховный суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство защитников американца Уилана, осуждённого в России за шпионаж, о его выдворении в США. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба суда.

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«Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уилана на основании ст. 470 УПК РФ оставлено без рассмотрения», — говорится в сообщении.

Прошение адвокатов иностранца направили в Минюст для «сбора необходимой информации» и для предварительного согласования вопроса о передаче осуждённого с американской стороной. Это предписано положениями международного договора РФ.

В суде напомнили, что Уилан находится в исправительной колонии строгого режима в Зубово-Полянском районе Мордовии. Ранее суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что защитники Уилана попросили перевести его в США. Иностранца в 2020 году признали виновным в шпионаже против России.

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