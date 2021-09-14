Рим, 14 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В результате прогремевшего утром 14 сентября взрыва в жилом пятиэтажном доме в районе Рима Торре Анджела пострадали как минимум три человека. Об этом 14 сентября сообщает газета La Repubblica.

Uxfon.com Взрыв газа

По информации издания, после взрыва в здании начался пожар, а также произошло обрушение последнего этажа и части крыши.

При этом предполагается, что взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. Кроме того, отмечается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения и в данный момент спасатели проводят поисковые работы и занимаются эвакуацией жителей дома, а полицейские перекрыли движение по улице у места инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что взрыв и пожар, вызванные утечкой из баллона со сжиженным газом, унесли жизни восьми человек в жилом доме в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая.