Вологда, 14 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Вологодской области план по вакцинации среди педагогов учебных заведений выполнен на 55%. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Tim Reckmann Вакцинация

«Минздрав увеличил план по вакцинации до 80%. Исходя из этих показателей у нас план выполнен почти на 40%. Вакцины достаточно, пункты работают. Чтобы снизить распространение коронавируса, необходимо выполнить план к 1 ноября. Среди педагогов план выполнен на 55%, что дает возможность учиться в обычном режиме», — сообщил Олег Кувшинников.

Всего в регионе завершили вакцинацию 271 тысяча человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцинацию от коронавируса завершили 39 926 112 человек.