Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект о добровольном техосмотре внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первый вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и руководителем фракции в нижней палате парламента Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Инициатива распространяется только на физических лиц и не касается коммерческого и общественного транспорта.

Парламентарии обращают внимание на то, что реализация норм сократит количество техосмотров с 30 млн до 6−8 млн в год.

Законопроект может быть принят до конца 2021 года.

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Правительство РФ поддержит идею отменить обязательный техосмотр, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

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