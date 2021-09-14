Москва, 14 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект о добровольном техосмотре внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первый вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и руководителем фракции в нижней палате парламента Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Движение

Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Инициатива распространяется только на физических лиц и не касается коммерческого и общественного транспорта.

Парламентарии обращают внимание на то, что реализация норм сократит количество техосмотров с 30 млн до 6−8 млн в год.

Законопроект может быть принят до конца 2021 года.

Читайте также: В России ужесточат наказание за езду в пьяном виде

Правительство РФ поддержит идею отменить обязательный техосмотр, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.