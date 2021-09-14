Киев, 14 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Власти Бельгии передали в распоряжение Украины «легендарное» научно-исследовательское судно «Бельгика», которое было флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.

Stockpholio.net Черное море

Об этом сообщила 14 сентября пресс-служба украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что такой подарок это позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Ведомство приводит слова заместителя министра экономики и труда Бельгии Томаса Дермина о том, что данный корабль является полноценной плавучей лабораторией. Ранее судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний.

Ожидается, что судно прибудет на Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

ИА REGNUM напоминает, что летом этого года правительство Украины решило приобрести у Великобритании за примерно $5 млн подержанный ледокол 1990 года постройки. Согласно официальному заявлению, купленный ледокол открывает для Украины «новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах».