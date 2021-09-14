Красногорск, 14 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. С помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион» Госадмтехнадзор Подмосковья было устранено 4026 нарушений чистоты и порядка. Об этом 14 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Камера

«С начала работы в системе Госадмтехнадзор Московской области принял меры по 4599 нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 4026 нарушений уже устранено», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По словам чиновника, только в период с 6 по 13 сентября при помощи видеонаблюдения было выявлено 128 нарушений, устранено — 110.