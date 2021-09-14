Якутск, 14 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене режима ЧС на территории республики. Документ подписан 14 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Поводом для отмены режима ЧС регионального масштаба названа локализация крупных лесных пожаров, которые находились в зоне особого внимания. Ещё один важный момент — возгораний, угрожающих населённым пунктам, в республике уже нет.

Снятие режима ЧС автоматически даёт старт началу сезона охоты в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−13 сентября в Якутии активно тушили лесной пожар, который находился в пяти километрах от села Кюбяинде Вилюйского района. К селу экстренно стягивали силы, расширяли минерализованную полосу, применяли авиацию.