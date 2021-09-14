Ульяновск, 14 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, орудием преступления стало шило. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Павел Расинский ИА Красная Весна Нож

По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 11 сентября 2021 года. По версии следствия, 62-летний мужчина несколько раз ударил шилом супруга своей дочери. Ранения были нанесены в грудь.

Потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ведомстве считают, что причиной конфликта между мужчинами стали личные неприязненные отношения.

Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Ещё одно дело о покушении на убийство было расследовано в Карсунском районе Ульяновской области. Следствием и судом установлено, что 24 марта 2021 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения нанёс своему знакомому несколько ударов ножом и стеклянной вазой. Суд вынес обвинительный приговор, назначив шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.