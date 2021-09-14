Симферополь, 14 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, адресованный старейшему предприятию региона, — работающему в Феодосии АО «Судостроительный завод «Море». Заявление от кредитора пока не принято к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу «Море»

Истцом в споре выступает ООО «Металлинвест» из Свердловской области. Исковое заявление подано 10 сентября 2021 года. Сумма долга не указана.

Между тем на 4 октября 2021 года в арбитраже Крыма также назначено заседание по иску этого же ООО, которое требует взыскать с завода «неустойку в размере 1 257 145 рублей 63 копеек».