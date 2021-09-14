Старейший судостроительный завод Крыма получил иск о банкротстве
Симферополь, 14 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, адресованный старейшему предприятию региона, — работающему в Феодосии АО «Судостроительный завод «Море». Заявление от кредитора пока не принято к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Истцом в споре выступает ООО «Металлинвест» из Свердловской области. Исковое заявление подано 10 сентября 2021 года. Сумма долга не указана.
Между тем на 4 октября 2021 года в арбитраже Крыма также назначено заседание по иску этого же ООО, которое требует взыскать с завода «неустойку в размере 1 257 145 рублей 63 копеек».
Завод-ответчик ведет свою историю с 1938 года. С июля 2021 года предприятие возглавляет Александр Казаросян. В апреле 2021 года газета «Коммерсант» сообщала, что АО принадлежит Ростеху и войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации.