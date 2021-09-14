Смоленск, 14 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Смоленской области смягчили антикоронавирусные ограничения, введенные в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Изменения связаны с обеспечением голосования на выборах 17−19 сентября. Доступ в больницы, дома-интернаты будет предоставлен членам избирательных комиссий и наблюдателям, при этом они должны иметь прививки от коронавируса либо недавно переболеть ковидом. Также они обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.

«Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан лицам, проводящим голосование вне помещения для голосования, при условии прохождения указанными лицами в течение последних 12 месяцев до первого дня голосования полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции либо представления справки из медицинской организации о перенесенной в последние шесть месяцев до первого дня голосования коронавирусной инфекции», — говорится в тексте указа.

На 13 сентября в регионе подтверждено 47 279 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 360 человек, скончались 1 589 человек.