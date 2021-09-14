Джакарта, 14 сентября 2021, 11:30 — REGNUM Индонезия получила новую партию вакцины, производимой китайской фармацевтической компанией Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Governo do Estado de São Paulo

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В Индонезию доставили 1 808 040 доз вакцины против коронавируса.

«Сегодня днем Индонезия получила 1 808 040 доз вакцины Sinovac», — заявили в национальной полиции Индонезии.

Индонезия получила не менее 430 млн доз вакцины против коронавируса от компаний Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

В период с февраля по сентябрь 2021 года Индонезия получила от правительства 36 729 982 дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

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