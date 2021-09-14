Владивосток, 14 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами в Приморском крае погиб военнослужащий-контрактник. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Как уточнили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости, в настоящее время командование Фокинского гарнизона совместно с правоохранителями проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы, которого накануне обнаружили без признаков жизни.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что общее количество погибших в результате пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 16.