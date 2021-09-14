Роспотребнадзор начал проверку после отключения света в Екатеринбурге
Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Свердловское управление Роспотребнадзора решило проверить медучреждения Екатеринбурга после массового отключения электричества в города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Нет электричества
Управление «внепланово проверят соблюдение условий хранения вакцины медорганизациями (холодовой цепи)».
Кроме того, санитарные врачи проведут рейды по детским учреждениям, местам торговли и точкам общепита. Там будет проверено, как соблюдается температурный режим хранения продуктов питания.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 сентября без света остались 27 600 жителей Екатеринбурга.