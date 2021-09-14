Infiniti QX60 нового поколения появится в России в 2022 году
Москва, 14 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Новый кроссовер Infiniti QX60 второго поколения будет представлен на российском авторынке в марте 2022 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».
На данный момент модель проходит финальные тестовые испытания. Так, недавно кроссовер Infiniti QX60 второго поколения был замечен на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге.
Новинка получит прежнюю моторную линейку, состоящую из бензинового шестицилиндрового «атмосферника» объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с. и 366 Нм крутящего момента. Однако вместо вариатора модель получит в качестве трансмиссии девятиступенчатый «автомат» немецкой компании ZF.
Новинка будет представлена в переднеприводной и полноприводной версиях. Система полного привода Intelligent All-Wheel Drive, как отмечает автопроизводитель, срабатывает намного быстрее на изменение дорожной ситуации.
Внутри нового Infiniti QX60 установлены комфортные сиденья Zero Gravity, а также появилась новая кожаная передняя панель, полусенсорный блок управления климатической установкой, полностью цифровая 12,3-дюймовая «приборка» и такого же размера экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, и Android Auto.
Ранее компания Infiniti представила обновленный рамный внедорожник Infiniti QX80.
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