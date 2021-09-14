Москва, 14 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Новый кроссовер Infiniti QX60 второго поколения будет представлен на российском авторынке в марте 2022 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Infiniti Infiniti QX60

На данный момент модель проходит финальные тестовые испытания. Так, недавно кроссовер Infiniti QX60 второго поколения был замечен на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге.

Новинка получит прежнюю моторную линейку, состоящую из бензинового шестицилиндрового «атмосферника» объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с. и 366 Нм крутящего момента. Однако вместо вариатора модель получит в качестве трансмиссии девятиступенчатый «автомат» немецкой компании ZF.

Новинка будет представлена в переднеприводной и полноприводной версиях. Система полного привода Intelligent All-Wheel Drive, как отмечает автопроизводитель, срабатывает намного быстрее на изменение дорожной ситуации.

Внутри нового Infiniti QX60 установлены комфортные сиденья Zero Gravity, а также появилась новая кожаная передняя панель, полусенсорный блок управления климатической установкой, полностью цифровая 12,3-дюймовая «приборка» и такого же размера экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, и Android Auto.

Ранее компания Infiniti представила обновленный рамный внедорожник Infiniti QX80.

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