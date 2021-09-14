Красногорск, 14 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Подмосковья ликвидировано 507 элементов наружной рекламы по предписаниям инспекторов регионального Госадмтехнадзора. Такие цифры 14 сентября приводятся на сайте правительства Московской области.

ИА REGNUM Снос незаконной рекламы

«По предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья устранено наружное размещение объявлений, листовок и различных инфоматериалов вне отведенных для этих целей мест, также устранены нарушения в наполнении и оформлении информационных стендов», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений устранено в городских округах: Балашиха, Волоколамский, Клин, Коломна, Ступино, отметил чиновник.