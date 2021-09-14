Москва, 14 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Биткоин и другие криптовалюты не соответствуют национальным интересам государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко.

В блокчейне биткоина

«В мире хорошо понимают, что в качестве средства платежа биткоин и другие криптовалюты не соответствуют национальным интересам государств и будут рассматриваться ими только в качестве цифрового актива и не более, — сказал Пушко. — Монетарные власти России вполне оправданно придерживаются той линии, что биткоин и другие криптовалюты могут быть использованы в качестве объекта инвестирования, то есть в качестве цифровых активов. Разрабатываемый Банком России проект цифрового рубля не оставляет легального поля для криптовалют в качестве средства платежа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушко объяснил, что может скомпрометировать биткоин.