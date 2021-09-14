Казань, 14 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В столице Татарии отопительный сезон стартует с 16 сентября, по заявкам 98 учреждениям социальной сферы уже начали подавать тепло. Как заявил заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин, к отопительному сезону готово 98,5% жилого фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Все 826 социальных объектов Казани (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спорта и другие) готовы к началу отопительного сезона. Из 5785 многоквартирных домов к пуску тепла готовы 98,5%, уточнил спикер. До конца текущей недели должны быть завершены ремонтные и подготовительные работы еще в 80 домах.

К работе в зимний период подготовлены все три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново». Казанские тепловые сети завершили капремонт и реконструкцию более 30 км тепловых сетей. АО «Казэнерго» переложило более 5 км сетей, реконструировано три котельные, где заменили устаревшее оборудование. Таким образом у «Казэнерго» также готовы все 135 котельных. Ведомствами и ТСЖ готовятся 49 собственных котельных, добавил Гиниятуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии к предстоящему отопительному сезону паспорта готовности оформлены на 16 859 многоквартирных домов, что составляло по состоянию на 6 сентября 96,5%.

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