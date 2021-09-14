Вашингтон, 14 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Организатор взрыва в исламском центре в штате Миннесота в 2017 году приговорен к 53 годам тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

josealbafotos Тюрьма

«50-летний Эмили Клэр Хари, ранее именовавшийся Майкл Хари, приговорён к пожизненному заключению за подрыв исламского центра Дар аль-Фарук в городе Блумингтон (штат Миннесота) 5 августа 2017 года», — говорится в заявлении.

Вынося приговор, окружной судья Соединённых Штатов Донован Фрэнк описал нападение, организованное Хари, как «требовавший особой подготовки и преднамеренный акт внутреннего терроризма».

«Сегодняшний приговор ясно показывает, что подобные акты террора, разжигаемого ненавистью, недопустимы», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Напомним, в декабре 2020 года лидерантиправительственнойгруппыополченцевИллинойса Майкл Хари осужден судом присяжных по пяти пунктам обвинения. Ему были предъявлены обвинения за нанесение ущерба религиозным памятникам, умышленное воспрепятствование свободному исповеданию граждан религии при помощи насилия и угроз, заговор с целью совершения уголовных преступлений с применением огня и взрывчатых веществ, использование взрывного устройства в ходе преступления. Свою вину он отрицал и объявил голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в мечети Дар-аль-Фарук в Блумингтоне, штат Миннесота, произошёл 5 августа 2017 года перед началом намаза. В здании находились почти два десятка человек, которые готовились к молитве, никто из них не пострадал. В результате теракта была разрушена одна из комнат мечети.