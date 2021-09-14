Магас, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Ингушетии кампания по вакцинации от коронавируса продлится до 1 октября. В настоящее время уже выполнено почти 50% плана по прививкам от опасной инфекции. Такая информация прозвучала в ходе заседания правительства региона 13 сентября.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Как отметила министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева, в настоящее время численность граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет более 140 тыс. человек — 49,9% от контингента, подлежащего вакцинации. Второй компонент вакцины получили и являются полностью привитыми 132 565 человек.

Всего в Ингушетии действуют 22 стационарных прививочных пункта и пять передвижных мобильных, также созданы десять выездных мобильных бригад. Запас вакцины создан достаточный, с последней поставкой было получено боле 229 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.