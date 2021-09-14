Сеул, 14 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в августе 2021 года, составила 1,03 трлн вон (~$884 млн), что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

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По их словам, показатель выше 1 трлн вон (~$854,7 млн) фиксируется в стране на протяжении семи месяцев подряд.

Пособие по безработице получили 647 тыс., что 8,3% меньше по сравнению с августом 2020 года.

По состояние на конец августа в стране насчитывалось 14,43 млн подписчиков страхования занятости, что на 3% или 417 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.