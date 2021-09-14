Горно-Алтайск, 14 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай выпустили на свободу четырёх аргали — алтайских горных баранов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, животные были выращены в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило.

Сайлюгемский национальный парк Алтайский горный баран

В регион их привезли в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров. Как отмечается, путь «домой» длиной около 1 тыс. км все перенесли удовлетворительно.

«Молодые самцы 2017−2020 гг. рождения, получены в условиях неволи от некогда специально отловленных на Алтае горных баранов. Данные особи содержались в одном из отдаленных вольеров для претендентов на свободу: они не являлись экспонатами, минимальный контакт с человеком позволил вырастить полудиких зверей», — отметили в нацпарке.

По словам замдиректора парка Валентины Зяблицкой, в брачный период, который ожидается уже скоро, аргали сбиваются в крупные стада до 100 особей. Как надеются организаторы, «городские» бараны смогут к тому времени адаптироваться и примкнуть к своим диким сородичам.

Читайте также: На Алтае насчитали рекордное число краснокнижных горных баранов