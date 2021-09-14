Вашингтон, 14 сентября 2021, 11:19 — REGNUM Обновленную программу «поддержки демократии» для государств Центральной и Восточной Европы, в которой одной из главных целей является борьба с влиянием России, разработало Агентство США по международному развитию (USAID). С этим документом 14 сентября ознакомился RT.

Агенство США по международному развитию (USAID)
Агенство США по международному развитию (USAID)
Dod.defence.gov

Уточняется, что названная программа предназначена для поддержки Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. При этом одной из заявленных агентством целей является «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ для того, чтобы содействовать «демократическим свободам и реформам».

Также отмечается, что такие меры призваны поддержать усилия USAID для стран Европы, чтобы определить курс «на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям».

В то же время, одно из важных место в проекте занимает борьба с негативным влиянием других государств в регионе, которые «сеют раздор путем распространения дезинформации и финансирования коррупции», для чего агентство предполагает усиление государственных механизмов, которые поддерживают «транспарентность и демократическую подотчетность».

Помимо того, в качестве одной из конкретных задач названного проекта указывается борьба с «влиянием России».

«Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что об обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу Земли как минимум на 30% в период до 2030 года намерены объявить США и страны Евросоюза.