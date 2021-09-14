Вашингтон, 14 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Обновленную программу «поддержки демократии» для государств Центральной и Восточной Европы, в которой одной из главных целей является борьба с влиянием России, разработало Агентство США по международному развитию (USAID). С этим документом 14 сентября ознакомился RT.

Dod.defence.gov Агенство США по международному развитию (USAID)

Уточняется, что названная программа предназначена для поддержки Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. При этом одной из заявленных агентством целей является «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ для того, чтобы содействовать «демократическим свободам и реформам».

Также отмечается, что такие меры призваны поддержать усилия USAID для стран Европы, чтобы определить курс «на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям».

В то же время, одно из важных место в проекте занимает борьба с негативным влиянием других государств в регионе, которые «сеют раздор путем распространения дезинформации и финансирования коррупции», для чего агентство предполагает усиление государственных механизмов, которые поддерживают «транспарентность и демократическую подотчетность».

Помимо того, в качестве одной из конкретных задач названного проекта указывается борьба с «влиянием России».

«Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что об обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу Земли как минимум на 30% в период до 2030 года намерены объявить США и страны Евросоюза.