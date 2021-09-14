Москва, 14 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Москва готова к осенне-зимнему сезону, все необходимые для этого резервы по ресурсам и мощности у города имеются, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

«В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы, — заявил Бирюков. — Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу — 365 тыс. тонн по углю, 378 тыс. тонн по мазуту и 24,9 тыс. тонн по дизельному топливу».

По данным заместителя мэра, имеющиеся в Москве резервы по тепловой мощности составляют 48%, по газоснабжению — 23%, по водоснабжению — 53%, по электросетям — 19% и по водоотведению — 41%.

Кроме того, добавил Петр Бирюков, в столице налажены системы бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период. Стабильность работы инженерных сетей обеспечат свыше 1400 аварийных бригад комплекса городского хозяйства, имеющие в своем распоряжении специализированную технику, а также аварийные источники электроэнергии и теплоснабжения.