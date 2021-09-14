Кондрово, Калужская область, 14 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Кондрово отреставрировали памятник учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен на территории строящейся новой средней общеобразовательной школы №1 на улице Советской. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Кондрово отреставрировали памятник учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Монумент, стоявший у старого здания школы с 1966 года, в 2020 году был демонтирован и отреставрирован. Обновленный памятник состоит из фигуры девочки с голубем и солдата. Постамент с нанесенными именами учителей и учеников Кондровской средней школы, погибших в годы Великой Отечественной войны, еще в работе. Ранее губернатор области Владислав Шапша поручил разработать проект благоустройства территории вокруг монумента. Эти работы в настоящее время выполнены. В дополнение появилась игровая территория для детей. На строительной площадке, развернутой на месте снесенного старого здания, губернатор Владислав Шапша ознакомился с ходом возведения новой школы на 1000 мест. Работы начались в 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Источники финансирования — федеральный, региональный и местный бюджеты.

В настоящее время в здании уже заканчиваются отделочные работы. Образовательное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. В школе — 51 учебный кабинет, специализированные классы для проведения уроков физики, информатики, черчения, музыки, технологии и других дисциплин, лингафонные кабинеты и информационно-библиотечный центр. Есть два спортивных зала, спортплощадка на улице, большой актовый зал, столовая и современный медицинский блок. В интерактивном музее будет представлена история района, города и школы.