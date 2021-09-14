Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Школьники Свердловской области получили денежное вознаграждение за победы на олимпиадах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Све.рф Павел Креков

Премии выдали 324 учащимся — призёрам и победителям всероссийской олимпиады школьников. Первым выдали по 70 тыс. рублей, вторым — по 100 тыс. рублей. Отдельно были отмечены и победители регионального этапа олимпиады (для них премия составила 40 тыс. рублей.

Награждение прошло 13 сентября. Премии вручал вице-губернатор Павел Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 90 классов школ Екатеринбурга ушли на карантин.

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