Ташкент, 14 сентября 2021, 11:16 — REGNUM Все пять кандидатов от политических партий Узбекистана зарегистрированы для участия в выборах президента страны. Об этом сообщает 14 сентября ЦИК Узбекистана. Последний кандидат был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана на прошлой неделе, им стал действующий президент страны Шавкат Мирзиёев.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже зарегистрировала действующего президента страны кандидатом на выборах главы государства. Напомним, выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.
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Мирзиёев зарегистрирован кандидатом на выборах президента Узбекистана
12. Новости, статьи, интервью о политической жизни Узбекистана. Деятельность президента Шавката Мирзиеева, правительства, парламента. Оставки и назначения в Узбекистане. Борьба кланов, политические реформы.
За последние годы главными событиями политической жизни Узбекистана стали: смерть первого и бессменного президента страны Ислама Каримова в 2016 году и вступление в должность его преемника Шавката Мирзиёва. Новый президент анонсировал большой список реформ, часть из которых должна повысить эффективность государственного аппарата. Единого мнения об промежуточных итогах заявленных реформ нет. Критики считают, что анонсированные президентом изменения не больше, чем смена вывески, а не реальные меры по решению накопившихся проблем.
За последние годы главными событиями политической жизни Узбекистана стали: смерть первого и бессменного президента страны Ислама Каримова в 2016 году и вступление в должность его преемника Шавката Мирзиёва. Новый президент анонсировал большой список реформ, часть из которых должна повысить эффективность государственного аппарата. Единого мнения об промежуточных итогах заявленных реформ нет. Критики считают, что анонсированные президентом изменения не больше, чем смена вывески, а не реальные меры по решению накопившихся проблем.