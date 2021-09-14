Ташкент, 14 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Все пять кандидатов от политических партий Узбекистана зарегистрированы для участия в выборах президента страны. Об этом сообщает 14 сентября ЦИК Узбекистана. Последний кандидат был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана на прошлой неделе, им стал действующий президент страны Шавкат Мирзиёев.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже зарегистрировала действующего президента страны кандидатом на выборах главы государства. Напомним, выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.