Чебоксары, 14 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Калининском районе Чебоксары прокуратура подала иск на столичную администрацию об обеспечении работы ливневой канализации из-за подтоплений крупного гаражного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru Ноябрь 2020 года, Чебоксары. Строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2»

В надзорном ведомстве поясняют, что речь идёт о сети ливневой канализации на земельном участке по Гаражному проезду и улице Хевешской. Прокурорская проверка показала, что водоотводная система здесь должным образом не функционирует и при ливнях из-за её недостаточной пропускной способности регулярно подтопляется территория гаражного кооператива «Мирный-2».

"Периодическое подтопление гаражей приводит к подмыву их фундаментов, дальнейшая эксплуатация ливневой канализации без ремонта или модернизации создаёт угрозу возникновения аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за содержание ливневой канализации отвечает администрации города Чебоксары. Поэтому подан иск об обязании привести данную сеть ливневой канализации в соответствии с требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Чувашии между муниципальными образованиями распределили около 82,5 млн рублей, из них почти 35,4 млн рублей получит Новочебоксарск. В том числе 18,16 млн рублей потратят на реконструкцию ливневых очистных сооружений, 11,27 млн рублей выделяется на реконструкцию главных водоводов.

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