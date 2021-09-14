Уфа, 14 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. 308 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что в регионе всего выявили 61 302 случая заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 53 815 человек, в том числе 289 победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончалось 1326 таких пациентов. Прививку от COVID-19 получили 1 221 892 человека, завершили вакцинацию 1 100 372 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 сентября в Башкирии за сутки выявили 310 носителей коронавируса.