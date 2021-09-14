Москва, 14 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Москве появились первые площадки нового типа для прогулок с домашними питомцами. Об этом 14 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выгул собак

Зоны выгула домашних животных появились в четырех районах города: Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове. Их концепцию разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России, также проводились фокус-группы.

«Около 1,2 миллиона домохозяйств в столице держат собак, причем их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок всего примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом», — сказала Сергунина.

Вице-мэр отметила, что у новых площадок много достоинств, как с точки зрения внешнего вида, так и функциональности.

«Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина. Удобно будет и самим владельцам четвероногих. Для них предусмотрены навесы от непогоды, скамейки, велопарковки», — добавила заместитель мэра Москвы.