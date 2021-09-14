Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Обманутые дольщики, вложившие свои сбережения в строительство дома по переулку Верхоянскому в Ростове-на-Дону, получат компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 сентября.

Долгострой

Речь идёт о выплате денежной компенсации 18 жертвам строительной пирамиды. Компания «Донквартстрой», обманувшая дольщиков, должна была построить 17-этажный жилой дом. Объект был «заморожен» ещё в 2013 году.

В течение 2021 года из реестра обманутых дольщиков Ростовской области предполагается исключить 1 505 фамилий. Речь идёт о 35 проблемных домах.

Ликвидировать список жертв строительных пирамид на Дону планируется до конца 2024 года.