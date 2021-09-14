Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Периодическое протапливание в жилых домах Ленинградской области начнется в течение сегодняшнего и ближайших двух дней. Об этом 14 сентября проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти к концу недели температура воздуха ночью опустится до +1 градуса. Из-за этого тепло в большинство жилых домов и социальных объектов региона будет подано уже к концу недели.

«Сегодня в области начинается отопительный сезон. В течение трёх дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде», — подчеркнул глава региона.

Добавим, что в Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и городе Сертолово уже заработали котельные и потеплели батареи в объектах социальной сферы: школах, детских садах, поликлиниках. В ближайшее дни периодическое протапливание начнется в Волосовском, Волховском, Сланцевском районах и Сосновом Бору.