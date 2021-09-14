Премьер-министр Австралии посетит США для встречи с Байденом
Канберра, 14 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. На следующей неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправится в США для встречи с президентом Джо Байденом. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.
Commonwealth of Australia
Скотт Моррисон
Моррисон посетит Вашингтон, округ Колумбия, с 21 по 24 сентября в рамках своего первого визита в США с момента вступления Байдена в должность.
«Я с нетерпением жду возможности подтвердить наш 70-летний союз и обсудить пути дальнейшего укрепления нашей безопасности и экономического партнерства», — заявил Моррисон на пресс-конференции.
Моррисон также примет участие в саммите по Четырехстороннему диалогу по безопасности, где помимо Байдена будут присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Ёсихиде Суга.