Канберра, 14 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. На следующей неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправится в США для встречи с президентом Джо Байденом. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Моррисон посетит Вашингтон, округ Колумбия, с 21 по 24 сентября в рамках своего первого визита в США с момента вступления Байдена в должность.

«Я с нетерпением жду возможности подтвердить наш 70-летний союз и обсудить пути дальнейшего укрепления нашей безопасности и экономического партнерства», — заявил Моррисон на пресс-конференции.

Моррисон также примет участие в саммите по Четырехстороннему диалогу по безопасности, где помимо Байдена будут присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Ёсихиде Суга.