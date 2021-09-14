Кишинёв, 14 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Молдавии недалеко от села Хлиная Микэ Единецкого района в ходе спецоперации задержали самолет Ан-2, называемый также «кукурузником», зарегистрированный на Украине, и трёх членов экипажа воздушного судна. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба молдавской погранслужбы.

Ан-2

«По предварительной информации, этот самолет использовался для перевозки контрабандных сигарет. Он вылетел с территории Украины и в качестве конечного пункта назначения имел соседнюю страну Румынию», — говорится в сообщении.

В погранслужбе сообщили, что для самолёта на территории Молдавии подготовили аэродром. Взлётно-посадочную полосу там оборудовали специальным освещением. По мнению пограничников, это свидетельствует о постоянных полётах контрабандистов. Аэродром, предположительно, был нужен для дозаправки самолёта.

Более подробную информацию в пресс-службе пообещали предоставить позже.