Темрюкский район, Краснодарский край, 14 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Разлив мазута произошёл в порту Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края 14 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Admkrai.krasnodar.ru Тамань. Порт

Разлив мазута произошёл при подготовке сухогруза произошел розлив мазута примерно в пяти километрах от береговой линии. Общая площадь поверхности загрязнения Чёрного моря составляет около 450 кв.м.

Силами морспасслужбы выставлены боновые заграждения, розлив локализован. Производится сбор нефтепродукта. На месте работают 18 человек, привлечено три единицы техники.