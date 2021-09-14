Пермь, 14 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На территории Пермского края во второй половине сентября может выпасть снег. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального университета.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег и листья

За значительным потеплением 14 сентября последует резкое похолодание. Оно будет продолжительным и интенсивным. Температура воздуха ожидается ниже нормы — на юге края на 1,5−2˚С, на севере — на 3˚С.

Во второй половине дня 14 сентября в центральных, а затем и в южных районах могут пройти ливни с грозами в сопровождении шквалистого ветра. Грозы, скорее всего, станут последними в нынешнем сезоне.

Значительное похолодание ожидается 16 сентября. Воздух прогреется до +10˚С. В Перми днем будет не выше +8˚С.

Предварительно 19 сентября начнется еще более сильное похолодание. Пройдут кратковременные ливневые осадки в виде мокрого снега, а дневная температура не превысит +6˚С.