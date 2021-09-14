Москва, 14 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В стране, где биткоин признают официальным средством платежа, возникают риски, связанные с высокой волатильностью этой криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов РАНХиГС Антонина Левашенко.

BTC Keychain Биткоин

«Многие страны признали криптовалюты средством платежа, но не официальным. Если криптовалюта признается официальным средством платежа, то появляется обязанность принимать оплату в криптовалюте наравне с долларом в США, евро в ЕС или рублем в России. В Сальвадоре закон о легализации биткоина был принят в июне 2021 года, его цель — не заменить доллар США, который является основной валютой, а предложить альтернативу. По закону все хозяйствующие субъекты должны принимать биткоин в качестве способа оплаты при приобретении товара или услуги наравне с долларом США», — сказала Левашенко.

При этом, как отметила эксперт, хотя выставлять цены за товары и услуги и платить налоги можно в биткоинах, бухгалтерский учет по-прежнему ведется в долларах США.

«Обменный курс между биткоином и долларом США будет свободно устанавливаться рынком, — сказал эксперт. — Это, конечно, создает риски для страны, связанные с высокой волатильностью биткоина: когда используется несколько криптовалют на рынке, компенсировать падение одной криптовалюты может рост другой, а если используется одна криптовалюта, то и рынок будет реагировать на падения и рост».

В целом же, как полагает Левашенко, в РФ признание криптовалют официальным средством платежа нецелесообразно, так как криптовалюты — это прежде всего финансовый инструмент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что единственное, что может встать на пути криптовалют, — это национальные цифровые валюты.