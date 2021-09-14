Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга полностью удалось восстановить электроснабжение. Об этом сообщает свердловское областное министерство энергетики и ЖКХ.

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Ремонтно-восстановительные работы вели сотрудники Екатеринбургской электросетевой компанией. Электроснабжение потребителей восстановили в 12:13 по местному времени.

Кк сообщало ИА REGNUM, авария произошла, а городе утром 14 сентября. Без света оставались 27 600 человек.