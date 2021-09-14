Жители Архангельской области стали чаще жаловаться на качество медпомощи
Архангельск, 14 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Качество медицинской помощи все чаще беспокоит жителей Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
По данным фонда, в первом полугодии застрахованные лица направили 210 жалоб, из которых 125 (рост 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) по результатам контрольно-экспертных мероприятий были признаны обоснованными.
Всего по данным фонда, за шесть месяцев 2021 года в фонд поступило более 21 тысячи обращений, это почти на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом число поступающих обращений по поводу отказа в оказании медицинской помощи по полису ОМС снизилось почти на 64%.
Как сообщало ИА REGNUM, число недовольных качеством медпомощи россиян растет с каждым годом.