Власти Еврейской АО заявили, что газ подешевел и поэтому возник его дефицит
Биробиджан, 14 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На отключения газа в очередной раз жалуются как жители окраин Биробиджана, так и в центральной части города. О новых отключениях газоснабжения в многоквартирных домах по пяти улицам пишет 14 сентября EAOMedia.
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«Уважаемые жильцы, в вашем доме нет газа ввиду его отсутствия. Газ будет подключен по мере его поступления на ГНС», — уведомляет горожан Биробиджаноблгаз в объявлениях на дверях подъездов.
По словам исполняющего обязанности начальника департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимира Петренко, сейчас газ подешевел, и возник его дефицит.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура региона, анализируя отключения газа в августе, сочла, что АО «Биробиджаноблгаз» могла обеспечивать жителей столицы Еврейской автономии топливом, но не выполнила свои обязательства. В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).