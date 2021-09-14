Биробиджан, 14 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На отключения газа в очередной раз жалуются как жители окраин Биробиджана, так и в центральной части города. О новых отключениях газоснабжения в многоквартирных домах по пяти улицам пишет 14 сентября EAOMedia.

Nao24.ru Нет газа

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«Уважаемые жильцы, в вашем доме нет газа ввиду его отсутствия. Газ будет подключен по мере его поступления на ГНС», — уведомляет горожан Биробиджаноблгаз в объявлениях на дверях подъездов.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимира Петренко, сейчас газ подешевел, и возник его дефицит.

«Чтобы не нести убытки, все ждут, когда он опять пойдет вверх. Вот такие качели приводят к ситуации, которая у нас возникла. Вопросы к трейдерам. Если раньше были моменты с отпуском газа на заводах, но сейчас проблема системная, которую надо рассматривать на более серьёзном уровне. Виден системный перекос. Все считали, что рынок срегулирует, а он сыграл по-другому. Те области, которые имеют бюджет с профицитом, они этого не замечают, а там, где бюджет до конца не сбалансирован, имеются такие проблемные моменты», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура региона, анализируя отключения газа в августе, сочла, что АО «Биробиджаноблгаз» могла обеспечивать жителей столицы Еврейской автономии топливом, но не выполнила свои обязательства. В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).