Канберра, 14 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Австралии почти 60 000 подростков получили свою первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

За прошедшие сутки по всей стране было поставлено 12 000 доз вакцины детям в возрасте от 12 до 15 лет, при этом количество инъекций, введенных этой возрастной группе, приближается к пяти процентам от общего числа.

Напомним, что на этой неделе данной возрастной группе было разрешено проходить иммунизацию препаратом Pfizer. Чуть более 5 000 человек из возрастной группы считаются полностью привитыми от COVID-19.

Отмечается, что наиболее высокие темпы иммунизации наблюдаются в Австралийской столичной территории.