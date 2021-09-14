Новокузнецк, Кемеровская область, 14 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Подача тепла в многоквартирные дома Новокузнецка начнётся с завтрашнего дня, 15 сентября. Об этом сообщила мэрия города.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

По словам заместителя главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Антона Безгубова, на данный момент подключено 70% объектов социальной сферы.

Он уточнил, что для информирования горожан о запуске тепла на территории всех районов и в комитете ЖКХ Новокузнецка работают «горячие линии».

Отмечается, что пока вся работа по подключению объектов городского хозяйства к теплу проходит в штатном режиме, без сбоев, ведется мониторинг ситуации.