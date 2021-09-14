Вашингтон, 14 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. На берега американского штата Техас обрушился ураган первой категории (по шкале Саффира — Симпсона) «Николас». Об этом 14 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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По данным центра, в настоящее время эпицентр урагана располагается на расстоянии около 40 км в юго-западном направлении от города Фрипорт и шторм движется на северо-восток со скоростью около 4,7 м/с. При этом скорость ветра в пределах урагана составляет до 33,3 м/с.

Также прогнозируется, что «Николас» будет передвигаться в северо-восточном направлении до вечера и после этого замедлится, и 15 сентября достигнет западной части штата Луизиана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Николас» объявлена чрезвычайная ситуация.